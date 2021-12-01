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قائمة بأكثر الدول المسجلة لحالات الوفاة والإصابة بـ«كورونا».. وأمريكا تتصدر

قائمة بأكثر الدول المسجلة لحالات الوفاة والإصابة بـ«كورونا».. وأمريكا تتصدر
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تواصل – وكالات :

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من262.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 262.735.124، وإجمالي الوفيات 5.214.863، وفقاً لروسيا اليوم.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 780.140 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.554.890.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.681 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.094.459 .

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 468.980 وإجمالي إصابات 34.587.822

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.950 وإجمالي إصابات 3.884.566.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 269.900 وإجمالي إصابات 9.468.640.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.144 وإجمالي إصابات 2.234.970

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.414 وإجمالي إصابات 10.285.745.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.830 وإجمالي إصابات 4.256.409.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.828 وإجمالي إصابات 5.028.547.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 128.528 وإجمالي إصابات 5.069.644.

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