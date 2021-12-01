بنظام العقود.. جامعة الجوف تعلن عن وظائف صحية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الجوف، عن طرح عدد من الوظائف الصحية بنظام العقود على الوظائف الرسمية، في عدد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة إن الوظائف مطروحة للمواطنين والمواطنات، داعية الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، للتقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لـ “بوابة التوظيف” من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة بمسميات: طبيب نائب، وطبيب مقيم أسنان، وطبيب مقيم “بشري”، وأخصائي تمريض أول، وصيدلي، بالإضافة إلى فني مختبرات طبية، ومساعد صحي (مسعف، ومساعد ممرض)، لافتة إلى أن التقديم لها سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى الأحد المقبل 5 ديسمبر.

وكشفت عن المستندات المطلوبة كالتالي:

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهلات العلمية.

– صورة من شهادات الخبرة مصدقة من جهة العمل مع إحضار ما يثبتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين في القطاع الخاص للوظيفة التي تتطلب خبرة.