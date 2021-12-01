ليس طعاماً فقط.. الكشف عن استخدامات مذهلة للفشار!

تواصل – وكالات :

كشف مجموعة من الخبراء الألمان عن مادة عازلة مصنوعة من حبيبات الفشار والتي تتميز بتوفير حماية جيدة ضد الحرائق وطارد للماء، كما أنها أقل تكلفة وأكثر استدامة وصديقة للبيئة من الخيارات التقليدية.

وحسب موقع «ميل أونلاين» فإنه بعد محاولات عديدة، كشف فريق بحثي في ​​جامعة غوتنجن الألمانية عن ألواح عازلة مصنوعة من حبوب الفيشار POPCORN التي لا تحفظ الحرارة فحسب، بل توفر أيضا حماية جيدة ضد الحرائق كما أنها مقاومة للماء.

وقال الباحث الرئيسي، علي رضا خرازبور: «هذه العملية الجديدة، تتيح إنتاج ألواح عازلة بكلفة منخفضة على نطاق صناعي».

وكان خرازيبور قد لاحظ لأول مرة الخصائص الفريدة للفيشار أثناء ذهابه إلى السينما في عام 2008 إذ كان يمسك قطعة بين أصابعه، ولاحظ تشابهها مع البوليسترين، المادة المستخدمة في صناعة الستايروفوم، والمتهمة بتلويث البيئة.

وأوضح أن المشكلة أن البوليسترين لا تتحلل وغالباً ما تتغذى عليه الكائنات البحرية، كما يرتبط بزيادة حالات الإصابة بالسرطان وفقدان السمع والبصر وضعف الذاكرة وتأثيرات الجهاز العصبي لدى البشر.