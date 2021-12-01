خبيرة تغذية: الإكثار من شرب القهوة يُسبب هذه المشاكل الصحية

تواصل – وكالات:

قالت خبيرة التغذية سفيتلانا بانتشينكو: إن الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من القهوة يؤثر سلبًا على عمل الكبد والغدة الدرقية.

وأوضحت أن الإكثار من شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل إفراز المعدة بشكل كبير، وبالتالي، سيتم امتصاص البروتينات والحديد من الطعام بشكل أسوأ، وستبدأ البكتيريا المسببة للأمراض في النمو.

وأشارت بانشينكو إلى أن القهوة تحفز الجهاز العصبي المركزي وتزيد من ضغط الدم، واضطرابات النو، بالإضافة إلى أن القهوة تسبب الإدمان، وفق “سبوتنك”.

ونصحت خبيرة التغذية، بالتخلي عن تناول القهوة لمدة أسبوعين على الأقل كتجربة، لما في ذلك من آثار صحية مفيدة.