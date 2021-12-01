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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وسط هبوط الأسعار.. “أوبك” تجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب بشأن النفط

وسط هبوط الأسعار.. “أوبك” تجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب بشأن النفط
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تواصل – وكالات:

تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها اليوم، اجتماعًا على مدار يومين لاتخاذ القرار المناسب بشأن ما إذا كانت ستضخ المزيد من النفط في السوق أو كبح الإمدادات وسط تراجع في الأسعار، نتيجة مخاوف من ضعف الطلب العالمي على الطاقة بسبب متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي ظهر في عدة دول منذ أيام، وفقاً لـ”رويترز”.

وهبطت أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل أمس، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة.

وتراجع خام برنت 16.4%، خلال نوفمبر، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 20.8 %، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.

وتدرس المنظمة وحلفاؤها اليوم، آثار إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي استخدام احتياطيات الخام الطارئة لتهدئة أسعار الطاقة.

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