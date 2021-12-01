5 إجراءات لتسريع أجهزة وهواتف أبل القديمة

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عادة ما تعمل منتجات وأجهزة أبل الجديدة بكفاءة عالية، إلا أنها تصبح أبطأ مرور الوقت وكثرة الاستخدام.

وينصح الخبراء قبل التفكير في استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة أخرى جديدة، بمعرفة السبب وراء بطء أدائها والعمل على حل هذه المشكلة أولاً.

وفيما يلي مجموعة من الإجراءات المهمة لمعالجة مشكلة بطء أجهزة أبل القديمة، حسبما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

1- إعادة تشغيل الجهاز بين الحين والآخر

2- امسح ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بأجهزة آيفون كل فترة

3- إخلاء مساحة من الهاتف لإتاحة إمكانية للنظام للقيام بالمهام المطلوبة

4- امسح ملفات تعريف الارتباط بالمتصفح حتى لا تؤثر على الذاكرة.

5- قم بتحديث تطبيقاتك باستمرار