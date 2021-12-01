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تحديث جديد لتطبيق يسرق جميع بياناتك على الجوال.. تعرف عليه واحذر منه

تحديث جديد لتطبيق يسرق جميع بياناتك على الجوال.. تعرف عليه واحذر منه
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تواصل- وكالات:

تتخفى تطبيقات تجسس عملاقة يمكنها أن تسرق بياناتك، عن غطاء تحديثات لهاتفك، لذلك حذر خبراء أمن إلكتروني، من تلك التطبيقات الضارة المكتشفة حديثًا والتي يمكنها مراقبة تحركاتك وسجل البحث عبر الإنترنت.

ومؤخرًا اكتشاف الخبراء تطبيق على نظام التشغيل أندرويد Android، والذي يُعرف ببساطة باسم System Update أو تحديث النظام، بواسطة باحثين من شركة Zimperium للأمان على الأجهزة المحمولة، والذين صنفوه على أنه حصان طروادة للوصول عن بُعد (RAT) إلى جهازك والتعامل معه والتجسس عليه.

ويتم تنزيل (RAT) هذا مع وعد بمساعدتك على تحديث جهازك، ولكن بدلاً من ذلك، يرسل جميع معلوماتك مرة أخرى إلى خادم الأوامر والتحكم.

وأوضح “شريدهار ميتال”، الرئيس التنفيذي لشركة Zimperium، لموقع TechCrunch مؤخرًا، أنه يعتقد أن التطبيق جزء من “هجوم مستهدف”.

وقال ميتال: “إنها بسهولة [RAT] الأكثر تطورًا التي رأيناها”، وأضاف: “أعتقد أنه تم بذل الكثير من الوقت والجهد لإنشاء هذا التطبيق، ونعتقد أن هناك تطبيقات أخرى مثل هذا، ونبذل قصارى جهدنا للعثور عليها في أقرب وقت ممكن “.

وتابع: “النطاق الواسع من البيانات التي يستطيع هذا الملف أو الطروادة أن يسرقها مرعب للغاية، فمنها رسائل المراسلة الفورية، وملفات قاعدة البيانات؛ سجلات المكالمات، وجهات الاتصال الهاتفية؛ رسائل وقواعد بيانات واتسساب Whatsapp؛ والصور، ومقاطع الفيديو”.

وأوضح أنه يمكن للتطبيق أيضًا مراقبة موقع GPS الخاص بك (حتى يعرف مكانك بالضبط)، واختطاف كاميرا هاتفك لالتقاط الصور، ومراجعة سجل البحث والإشارات المرجعية في متصفحك، وتشغيل ميكروفون الهاتف لتسجيل الصوت”.

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