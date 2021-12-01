الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مع حلول الشتاء.. استشاري يوضح الفرق بين نزلات البرد وحساسية الأنف

مع حلول الشتاء.. استشاري يوضح الفرق بين نزلات البرد وحساسية الأنف
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، أن هناك فروق بين أعراض الحساسية ونزلة البرد خاصة خاصة حلول فصل الشتاء.

وأضاف بن معيض “أن أعراض نزلة البرد تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام الحلق والضعف العام بالجسم”.

أما حساسية الأنف، فقد تستمر أعراضها لفترات طويلة ما دام استمرار  وجود المؤثر.

وأضاف أن حساسية الأنف تُعرف على أنها تعامل من الجهاز المناعي مع مواد طبيعية بطريقة غير صحيحة، مثل التأثر بروائح العطور، ما يتسبب في ارتفاع “الهيستامين” داخل الجسم، وانسداد الأنف وسيلانه والشخير والحكة في العينين والحلق وكذلك الأنف.

وتابع الدكتور علي بن معيض “أما نزلات البرد أو الإنفلونزا فتُعرف على أنها التهاب فيروسي، ويصاحبها بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف”.

 

مواد ذات صلة

في الشتاء.. تعرف على فوائد أشعة الشمس وأفضل أوقات التعرض لها

في الشتاء.. تعرف على فوائد أشعة الشمس وأفضل أوقات التعرض لها

«الزعاق» يكشف عن أبرد أيام السنة

«الزعاق» يكشف عن أبرد أيام السنة

برنامج ريف يوضح أهم المحاصيل التي يتم دعمها مع قرب الشتاء

برنامج ريف يوضح أهم المحاصيل التي يتم دعمها مع قرب الشتاء

الزعاق: خلال هذا الأسبوع أولى بوادر الشتاء وهياج بحر العرب

الزعاق: خلال هذا الأسبوع أولى بوادر الشتاء وهياج بحر العرب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة