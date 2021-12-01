مع حلول الشتاء.. استشاري يوضح الفرق بين نزلات البرد وحساسية الأنف

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أكد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، أن هناك فروق بين أعراض الحساسية ونزلة البرد خاصة خاصة حلول فصل الشتاء.

وأضاف بن معيض “أن أعراض نزلة البرد تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام الحلق والضعف العام بالجسم”.

أما حساسية الأنف، فقد تستمر أعراضها لفترات طويلة ما دام استمرار وجود المؤثر.

وأضاف أن حساسية الأنف تُعرف على أنها تعامل من الجهاز المناعي مع مواد طبيعية بطريقة غير صحيحة، مثل التأثر بروائح العطور، ما يتسبب في ارتفاع “الهيستامين” داخل الجسم، وانسداد الأنف وسيلانه والشخير والحكة في العينين والحلق وكذلك الأنف.

وتابع الدكتور علي بن معيض “أما نزلات البرد أو الإنفلونزا فتُعرف على أنها التهاب فيروسي، ويصاحبها بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف”.