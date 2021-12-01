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الدفاع الأمريكية لـ قوات الحرس الوطني: التطعيم أو حجب الراتب

الدفاع الأمريكية لـ قوات الحرس الوطني: التطعيم أو حجب الراتب
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تواصل- وكالات:

قرار حاسم أصدره وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تجاه جميع أفراد الحرس الوطني والاحتياط، بشأن ضرورة حصولهم على لقاحات كورونا، وفي حال رفضهم التطعيم سيفقدون أجورهم.

وتعد معدلات التطعيم في قوات البحرية الأعلى، حيث عانت من تفش واسع النطاق العام الماضي على متن حاملة طائرات.

ووفقا لمذكرة حصلت عليها شبكة “إن بي سي نيوز”، أرسلها البنتاجون إلى كبار المسؤولين العسكريين، يجب على أفراد الحرس الوطني تلقي التطعيم بشكل كامل من أجل المشاركة في المناورات والتدريب.

وفي أغسطس المنصرم، طالبت وزارة الدفاع الأمريكية جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر.

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