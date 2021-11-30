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توجه للطبيب فورًا.. أطباء يحددون 5 علامات قبل الإصابة بالجلطة الدماغية

توجه للطبيب فورًا.. أطباء يحددون 5 علامات قبل الإصابة بالجلطة الدماغية
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تواصل- وكالات:

يفقد العالم يوميًا الكثير من البشر نتيجة إصابتهم بالجلطة الدماغية، والتي تعد  من أخطر أنواع الجلطات، وتحدث بسبب عدة عوامل أبرزها تراكم الكولسترول علي شرايين القلب والتدخين وتناول الأطعمة الغير صحية المليئة بالدهون.

وتوصل أطباء ألمان، إلى 5 علامات أولية، قد تظهر قبل بضعة أسابيع، تنذر بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ويؤكد الخبراء، على أنه عند ظهور أي علامة من هذه العلامات يجب استشارة الطبيب فورا.

كما أن على الأشخاص الذين هم ضمن مجموعة الخطر، قياس ضغط الدم بصورة دورية وعدم إهمال اضطراب معدل ضربات القلب.

وأشار موقع Focus، إلى أن هذه العلامات التي تظهر قبل بضعة أسابيع، يمكن أن تختفي قبل حدوث الجلطة الدماغية.

وقد حدد خبراء مؤسسة القلب خمس علامات مبكرة للجلطة الدماغية وهي:

1- شلل نصفي للجسم- يد واحدة وساق واحدة.

2- تدلي زوايا الفم أو صعوبة الابتسام.

3 – اضطراب النطق- يصبح كلام الشخص مشوشا أو غير واضح.

4- صداع شديد مفاجئ.

5- ضعف البصر وحتى فقدانه.

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