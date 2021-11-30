أوصت بها لجنة صحية.. أقراص لعلاج كورونا بالولايات المتحدة

تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة، حول مواجهة فيروس كورونا المستجد، أوصت لجنة صحية بالولايات المتحدة، باستخدام عقار عبارة عن أقراص كعلاج للوباء.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فقد قررت لجنة مكونة من خبراء صحيين مستقلين، بمنح العقار الذي طوّرته شركة ميرك للعلاج من كورونا، وهو عبارة عن أقراص، ترخيصا بالاستخدام الطارئ في حالات محدّدة.

وكانت اللجنة قد صوتت بأغلبية 13 عضوا لصالح منح هذه الأقراص ترخيصا بالاستخدام الطارئ مقابل 10 أعضاء صوّتوا ضد ذلك.

ويعكس الانقسام بين الأعضاء المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة إثر تسجيل تراجع في فعالية هذا الدواء وتزايد القلق إزاء مخاطره المحتملة.