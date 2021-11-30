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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ضبط مقيمين اعتديا على آخر وسلبا أمواله وهواتفه بالقصيم

ضبط مقيمين اعتديا على آخر وسلبا أمواله وهواتفه بالقصيم
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم، القبض على مقيمَيْن اعتديا بالضرب والسلب على آخر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية البنجلادشية اعتديا على مقيم من الجنسية الهندية بالضرب وسلبه مبلغًا ماليًّا وهاتفين متنقلين، وتم استرداد المسروقات وإيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات وإحالتهما للنيابة العامة بالمنطقة.

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