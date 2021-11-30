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تقلبات جوية بعدة مناطق خلال ساعات.. ضباب وغبار يعيق الرؤية

تقلبات جوية بعدة مناطق خلال ساعات.. ضباب وغبار يعيق الرؤية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ضباب وسحب رعدية

كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-42 كم/ساعة تصل سرعتها الى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

أيام وتبدأ المربعانية

يذكر أن الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن يبدأ ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء”.

وأضاف: “فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة”.

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