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لاعب مصري شهير يتصدر الترند بتصريحات عن «المثليين جنسيًا» (فيديو)

لاعب مصري شهير يتصدر الترند بتصريحات عن «المثليين جنسيًا» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أحدث لاعب كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته عن رفض حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي.
وأشار “أبو تريكة”- الذي يعمل محللًا رياضيًا على قناة بي إن سبورت-  خلال حلقة استديو تحليلية لمباراة في الدوري الإنجليزي، إلى الجولات الرسمية التي يدعم فيها الدوري الإنجليزي حقوق المثليين بين 27 نوفمبر و2 ديسمبر من خلال ارتداء اللاعبين شعارات تدعم المثليين مثل ربطة ذراع ودبابيس وأربطة حذاء بألوان قوس قزح.
وقال: “بالطبع الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا”، مؤكدًا أن “الشذوذ الجنسي” لا تقبله الفطرة ولا الأخلاق ولا الدين الإسلامي أو أي دين سماوي.
كما دعا “أبوتريكة”، اللاعبين العرب والمسلمين والمعلقين الرياضيين إلى “التصدي لهذه الحملات وعدم المشاركة بها”.
وأحدثت تصريحات اللاعب المصري، تعاطفًا تأييدًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بجرأته في الحديث عن هذا الأمر عبر منبر إعلامي ينقل الدوري الإنجليزي.
كما نقلت تصريحاته الصحافة الأجنبية وتمت ترجمته إلى أكثر من لغة، وفي الوقت الذي حاز على دعم كبير من المسلمين، اعتبره مؤيدو “الشذوذ الجنسي” يثير الكراهية والعنصرية تجاه “المثليين جنسيًا”.

 

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