بالأرقام.. استدعاء المركبات يتضاعف 3 مرات في شهر واحد فقط

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استدعت وزارة التجارة عددا كبيرا من السيارات نتيجة خلل فني يشكل خطورة وقوع حوادث على الطريق، والتي بلغت 16822 مركبة في نوفمبر الجاري فقط، من مختلف الأنواع والموديلات.

وكان عدد السيارات المستدعاة في أكتوبر الماضي لم يتجاوز 4564 مركبة، بنسبة انخفاض نحو 52.17 % عن الشهر الذي قبله (سبتمبر الماضي الذي بلغت فيه 9543).

ويعني ذلك أن عدد السيارات التي استدعتها وزارة التجارة في نوفمبر الماضي تضاعف بأكثر من ثلاث مرات (3.6 مرات)، مقارنة باستدعاءات أكتوبر، وفقا لـ”الوطن”.

وكانت التجارة قد استدعت خلال الـ10 أشهر الماضية من العام الحالي نحو 250 ألف مركبة، تتراوح سنوات صنعها بين 2017 و2022.

كما استدعت 1014 إطارا رمليا “BMT” في 2021، لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.