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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أردوغان: علاقتنا مع المملكة ستكون بمكانة أفضل

أردوغان: علاقتنا مع المملكة ستكون بمكانة أفضل
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تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطوة التي اتخذتها بلاده مع الإمارات مهمة وتاريخية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق بنحو 11 مليار دولار بين البلدين.

وأضاف “أردوغان” في لقاء تليفزيوني مع قناة “trt” الحكومية، أن هناك خطوة أخرى مهمة سيتخذها من خلال زيارة أبو ظبي في فبراير المقبل.

وتطرق “أردوغان” في حديثه إلى علاقة بلاده مع المملكة، قائلًا :” سوف نحسّن العلاقات مع المملكة، كما سنشهد تطورات مع مصر في المستقبل القريب”.

ومن بين التصريحات التي ادلى بها في اللقاء، ما يلي:

-التنظيمات الإرهابية من أهم المشاكل التي تواجه سوريا

– الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في سوريا هي مِن دعم شركة “لافارج” الفرنسية التي زودتهم بالإسمنت وماكرون حاول التملّص من المسؤولية

-التضخم ارتفع في كل أنحاء العالم.. عندما ننظر إلى دول مجموعة العشرين، نجد أن معدل نمو تركيا هو 7.4%

-نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 10% كحد أدنى”.

-لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج مِن هذه الدوامة”.

-نواجه مضاربات في الفائدة والعملات الأجنبية، ونحن فقط من يستطيع منع ذلك”.

سنشهد لغاية الانتخابات المقبلة عام 2023، تعافي الليرة وتراجع التضخم نتيجة لتقليص نسبة الفائدة”.

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