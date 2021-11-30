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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية
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تواصل – وكالات:

أكدت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص، وإصابة حوالي 6 آخرين في إطلاق نار في ثانوية أكسفورد العامة في ولاية ميشيغان.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه تم اعتقال المشتبه به في إطلاق النار، بحسب ”فرانس برس“.

يذكر أن قناة تلفزيون محلية ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن قائد الشرطة في مقاطعة أوكلاند، أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في أكسفورد بولاية ميشيغان الأمريكية.

بينما أوضحت القناة التابعة لـ“فوكس“، أن السلطات أغلقت المدرسة لوجود حالة طوارئ فيها، مضيفة أن مشتبهًا به أُودع الحجز كما عُثر على مسدس بموقع الحادث.

 

 

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