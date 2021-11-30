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مليشيا الحوثي تفخخ عشرات المساجد والمدارس بمحافظات يمنية

مليشيا الحوثي تفخخ عشرات المساجد والمدارس بمحافظات يمنية
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تواصل- فريق التحرير

في انتهاكات غير مسبوقة قامت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، بتفخيخ العديد من المساجد والمدارس في العديد من المديريات، التي كان لمحافظة الضالع النصيب الأكبر منها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية عن سكان المحافظة فقد فخخت المليشيا عشرات المدارس والمساجد والجسور والمنشآت الحكومية في مديريتي قعطبة والحشا بالمحافظة.

وأضافت أن هذه المنشآت تقع في المناطق القريبة من جبهة ‎الفاخر وباب غلق شمال غرب ‎قعطبة، وكذلك في جبهة صبيرة وبتار بمديرية ‎الحشاء.

وأوضحت أن المليشيا تتخوف من أي تقدم عسكري محتمل لقوات التحالف ما حدا بها إلى تفخيخ هذه المنشآت.

وفي محافظة الحديدة فجرت مليشيات الحوثي أيضا، مدرسة للتعليم الأساسي غرب مديرية حيس.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات، قامت بتفخيخ مدرسة النور في منطقة الرون غرب حيس، وأقدمت على تفجيرها قبل طردها من المنطقة خلال الأيام الماضية.

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