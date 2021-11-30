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الطيران المدني: بدء سريان رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول

الطيران المدني: بدء سريان رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول
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تواصل- واس

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء، سيبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة عن (6) دول معلق القدوم منها،هي: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وشددت الهيئة على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية:

1-تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ (72) ساعة.

2- التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة.

3-  التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.

وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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