شرطة مكة: ضبط 128 كيلو جرامًا من مخدر القات مخبأة بشاحنة يقودها مقيم

تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط (128) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.