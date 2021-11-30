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قرية بكاملها تعتنق الإسلام في دولة أفريقية (فيديو متداول)

قرية بكاملها تعتنق الإسلام في دولة أفريقية (فيديو متداول)
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تواصل- فريق التحرير

دخلت قرية بكاملها في دولة بينين غرب أفريقيا في الإسلام الشهر الماضي.

وبحسب فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الدعاة من إحدى الجمعيات الإسلامية في بنين، وهو يلقن أعدادا غفيرة من القرية الشهادتين، الذين وقفوا رجالا ونساءا في صفوف أمامه وهم يرددون الشهادتين.

وبحسب الفيديو يقوم الداعية  بترديد الشهادتين وهم يقومون بترديدها خلفه بصوت عالٍ.

كما يقول بحسب الفيديو: أن الجنة حق وأن الساعة حق ، وأن الله يبعث من في القبور، مؤكدا أن ذلك وقع في الثامن عشر من ربيع الأول، أي الشهر الماضي.

 

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