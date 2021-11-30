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طبيب يكشف عن طريقة تجعلك تنام في أسرع وقت

طبيب يكشف عن طريقة تجعلك تنام في أسرع وقت
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تواصل- وكالات:

يشكو البعض من الأرق وصعوبة النوم ليلًا، لكن الآن يمكنك أن تعرف طريقة بسيطة تجعل تخلد إلى النوم سريعًا من خلال الطبيب البريطاني، كاران راج، الذي كشف عن طريقة للنوم بشكل أفضل.

يقول الطبيب البريطاني، كي تنام أفضل تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة غرفة نومك باردة، مشيرًا إلى أن إنتاج “الميلاتونين” يجري بشكل أفضل في الظروف الباردة، وهو المسؤول ليس فقط عن جودة النوم، ولكنه يعتبر أيضا هرمونا يبطئ عملية الشيخوخة.

وأشار إلى أن المرء كي ينام يحتاج إلى خفض درجة حرارة جسمه، وفي غرفة باردة يحدث هذا الأمر بشكل طبيعي، ويغفو الشخص بشكل أسرع وينام بشكل أفضل.

وقال كاران راج بهذا الشأن: “النوم في غرفة باردة يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي. هناك دراسات تظهر أن التعرض للبرد يمكن أن يزيد من كمية الدهون البنية التي تنتجها الخلايا الجذعية”.

وخلص الطبيب البريطاني إلى أن الدهون البنية تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول والغلوكوز في الدم، وتحسن حساسية الأنسولين.

 

 

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