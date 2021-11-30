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«مكافحة التستر» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعها: تحذير نهائي.. السجن أو غرامة 5 ملايين

«مكافحة التستر» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعها: تحذير نهائي.. السجن أو غرامة 5 ملايين
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تواصل – فريق التحرير:

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر إلى المسارعة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022.

وأوضح المركز، في بيان له عبر “تويتر”، أنه يمكن للمنشآت المخالفة وخصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال، الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والتقدم إلكترونيا عبر موقع وزارة التجارة MC.GOV.SA.

وأشار البرنامج الوطني لمكافحة التستر، إلى أن عقوبات المخالفين للنظام تصل إلى غرامة 5 ملايين ريال، أو السجن 5 سنوات.

 

 

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