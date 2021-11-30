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مفاجأة غير متوقعة.. ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت

مفاجأة غير متوقعة.. ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
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تواصل – وكالات:

كشفت إحصائيات وبيانات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أن ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، أي ما يعادل نحو 2.9 مليار شخص، وفقاً للأمم المتحدة.

يأتي ذلك على الرغم من أن الجائحة أظهرت أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة وأدت إلى زيادة كبيرة في استخدامها.

وأظهرت البيانات أن  أن نحو 4.9 مليار شخص تصفحوا الإنترنت هذه السنة، أي بزيادة 800 مليون شخص عما كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة.

يذكر أن تدابير احتواء الجائحة تسبب في إغلاق عدد لا يحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم، وأحياناً لأشهر متتالية.

وتسبب ذلك في لجوء عدد هائل من الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة، في حال توافر لديهم إمكان الاتصال بالشبكة.

وعلى الرغم من ذلك فإن توافر هذا الاتصال لا يزال مشوباً بانعدام التكافؤ، إذ يعيش جميع من لا يحظون به تقريباً في دول نامية، أي ما نسبته 96 %.

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