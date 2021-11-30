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«للحصول على وظيفة» شاب نيجيري يعرض سيرته الذاتية على المارة في الشوارع .. ماذا حدث

«للحصول على وظيفة» شاب نيجيري يعرض سيرته الذاتية على المارة في الشوارع .. ماذا حدث
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة مثيرة، نزل شاب نيجيري إلى الشارع، حاملا شهادة تخرجه، التي حصل عليها بدرجة امتياز، ليعرضها على المارة، لأجل البحث عن وظيفة.

وفي تفاصيل الواقعة التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام،  فقد قرر شاب نيجيري يدعى «حيدر مالك» النزول إلى الشارع وعرض سيرته الذاتية (الـCV) على لوحة أمام المارة رغم تخرجه بتقدير امتياز، وبالفعل أتى جهده بثماره، وحصل على وظيفته.

وكان الشاب النيجيري البالغ من العمر 24 عاما يبحث عن فرصة عمل منذ بداية الوباء في أوائل عام 2020 عن فرصة عمل، وعندما فشل في إيجادها قرر عرض نفسه في الشوارع.

وتلقى الشاب الكثير من المكالمات بعد أن انتشرت قصته على نطاق واسع، حيث تحول في غضون أسبوع، من عاطل عن العمل لعدة أشهر إلى موظف مصرفي.

 

 

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