وفاة مواطنة أثناء عملية تجميل.. و«الصحة» تكشف مفاجأة عما حدث قبل الواقعة بساعات

تواصل- فريق التحرير:

توفيت مواطنة أثناء إجراء عملية تجميل في أحد المركز الخاصة بالرياض، نتيجة خطأ طبي، فيما كشفت وزارة الصحة مفاجأة حدثت قبل الواقعة بساعات قليلة.

وكشف عبدالمحسن العتيبي، مدير عام الإلتزام بوزارة الصحة، تفاصيل واقعة وفاة المواطنة، مشيرًا إلى أن خطأ طبيا ناتجا، عن عدم الالتزام بالمعايير الصحية، ومنها الالتزام بضرورة وجود استشاري يشرف على هذا النوع من العمليات.

واوضح في مداخلة هاتفية على قناة “السعودية”، أن المركز مصرح وهو مجمع مركزي للجراحة، لكنه كشف عن مفاجأة بأن هذا المجمع وصلتهم عليه عدة بلاغات قبل يوم الوفاة، مؤكدًا أنهم باشروا زيارة خاصة لهذا المجمع ووجدوا عدد من العاملين غير مرخصين تم ضبطهم وإحالتهم للجان المختصة.

واستكمل:” عند استكمال التحقيق في اليوم الثاني تفاجئنا بممارسين ىخرين لم يتم ضبطهم لعدم وجودهم في اليوم السابق للتفتيش، وأجروا هذه العملية وحصل هذا الخطأ الطبي لعدم وجود استشاري ما أدى إلى وفاة المواطنة”.

وأشار إلى أن العقوبة بالنسبة للمؤسسة هي إغلاق احترازي ومن ثم يبت في القضية من قبل اللجنة المختصة وقد تصل إلى شطب الترخيص.

وتابع :” أما بخصوص الممارسين تحال القضية إلى الهيئة الشرعية بحكم أنها خطأ طبي وهي مختصة في مثل هذه القرارات وتصدر قرارات بالحق الخاص والذي يشمل الدية وغيرها، أما الحق العام فقد ينطبق أيضًا على المؤسسة والممارسين وقد يصل إلى السجن والشطب من الترخيص والمنع من الترخيص لمدة سنتين”.