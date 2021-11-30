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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وزير الصحة: جاهزون للتصدي لمتحورات كورونا وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات

وزير الصحة: جاهزون للتصدي لمتحورات كورونا وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة  فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، على رفع الجاهزية على كافة الأصعدة لمواجهة متحور كورونا.

وقال الجلاجل، في تغريدة عبر “تويتر”: “نتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته، ونرفع الجاهزية على كافة الأصعدة في التصدي له.

وأضاف فهد الجلاجل: “نرجو من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالاحترازات”.

 

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