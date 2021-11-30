وزير الصحة: جاهزون للتصدي لمتحورات كورونا وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات

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أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، على رفع الجاهزية على كافة الأصعدة لمواجهة متحور كورونا.

وقال الجلاجل، في تغريدة عبر “تويتر”: “نتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته، ونرفع الجاهزية على كافة الأصعدة في التصدي له.

وأضاف فهد الجلاجل: “نرجو من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالاحترازات”.