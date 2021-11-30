وزير الصحة: جاهزون للتصدي لمتحورات كورونا وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات

تواصل – فريق التحرير:
أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، على رفع الجاهزية على كافة الأصعدة لمواجهة متحور كورونا.
وقال الجلاجل، في تغريدة عبر “تويتر”: “نتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته، ونرفع الجاهزية على كافة الأصعدة في التصدي له.
وأضاف فهد الجلاجل: “نرجو من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالاحترازات”.
نتابع بحرص مايشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته، ونرفع الجاهزية على كافة الأصعدة في التصدي له.
راجيا من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالاحترازات#نتعاون_مانتهاون
— فهد الجلاجل (@FahadAlJalajel)November 30, 2021