تنبيه مهم من “الصحة” بشأن استكمال التحصين ضد فيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة أهمية استكمال التحصين للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحصين سواء بالجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ٦ أشهر على جرعته الثانية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (32) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (28) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538,913) حالة ولله الحمد.

https://twitter.com/SaudiMOH/status/1465723850579132428