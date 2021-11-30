إنتبه.. عشرة أيام وتنطلق إحكام

د. عبدالعزيز بن صالح العجلان

عشرة أيام وتنطلق إحكام

من أسباب تملك العقار هو الإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أحيا أرضًا فهي له”. ونص نظام المرافعات الشرعية في فصل كامل على إجراءات استخراج حجج الاستحكام على الأراضي بدعوى اثبات تملكها.

وحيث إن المحاكم مليئة بالقضايا المتعلقة بحجج الاستحكام؛ والتي غالبًا تستغرق سنوات طويلة ومزعجة للقضاة وللجهات الحكومية، فقد صدر الامر ملكي رقم (أ/ ٢١٨) وتاريخ ٢٥-٣-١٤٤١هـ بأنه: “تعدُّ مِلكًا للدولة جميعُ الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تُقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا”.

بعد ذلك تم إطلاق “منصة إحكام” وهي منصة رقمية تختص باستقبال طلبات تملك العقارات؛ ليستطيعوا التصرف بها وبيعها واستغلالها بشكل قانوني وكامل، حيث سوف تساهم المنصة الإلكترونية في استخراج صكوك رسمية من هيئة عقارات الدولة في حالة ثبت صحة المرفقات الخاصة بالعقار.

ويتم دراسة هذه الطلبات عبر ٦ لجان مكونه من: الهيئة العامة لعقارات الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة المالية.

فالشروط الواجب توفرها لطلبات تملك العقارات:

تقديم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ٥/٥/١٤٤٢و تنتهي في تاريخ ٥/٥/١٤٤٣.

أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387\11\9 ﻫ

فإن كان لديك عقار تملكه ولكن ليس لديك صك؛ فسارع بتقديم طلبك عبر “منصة إحكام” عبر الرابط: https://ehkaam.sa/.

د. عبدالعزيز بن صالح العجلان

@Alajlan_lawyer