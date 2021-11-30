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جعجع يكشف خطة مليشيا حزب الله لإفشال الانتخابات: يقودون لبنان للموت

جعجع يكشف خطة مليشيا حزب الله لإفشال الانتخابات: يقودون لبنان للموت
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تواصل- وكالات

قال زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع إن مليشيا حزب الله وحلفاءه، يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2022، خشية خسارة الانتخابات.

وحذر جعجع من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من “الموت البطيء”، بحسب وصفه.

وأكد جعجع في مقابلة مع “رويترز” أن حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون سيعملان على تأجيل الانتخابات أو تعطيلها.

وأضاف أنهم متأكدون أنهم سيخسرون الأكثرية النيابية التي بحوزتهم.

وأوضح جعجع أن الاستمرار بالوضعية الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة وهذا هو الموت الذي من الممكن أن نصل إليه.

وتابع: من هذا المنطلق فإن الانتخابات ضرورة ملحة جدا وهي عملية استثنائية مطلوبة أكثر من أي وقت آخر.

 

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