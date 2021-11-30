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حتى لا تقع ضحية.. تنبيه عاجل من «التجارة» للمتسوقين وقت التخفيضات

حتى لا تقع ضحية.. تنبيه عاجل من «التجارة» للمتسوقين وقت التخفيضات
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تواصل- فريق التحرير:

تحت شعار “قبل لاتدور الرخيص دور الترخيص”، أطلقت وزارة التجارة عدة نصائح هامة للمتسوقين لتعريفهم بالحقوق الأساسية لهم وقت التخفيضات.

وأوضحت “التجارة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 3 أمور هامة للمتسوقين وقت التخفيضات، والتي جاءت كالتالي:

– وجود ترخيص واضح على واجهة المحل التجاري أو واجهة المتجر الإلكتروني.

– معرفة سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

– في حالة عدم وجود ترخيص للتخفيضات يمكنك تقديم بلاغ تجاري على المنشأة.

 

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