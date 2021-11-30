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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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للراغبين في الزيارة .. “توكلنا” يوضح آلية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين

للراغبين في الزيارة .. “توكلنا” يوضح آلية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا آلية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين للراغبين في الزيارة وأداء العمرة.

وقال تطبيق توكلنا، إنه يمكن للقادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين من خلال التالي:

– اللون الأخضر: يقصد به ازدحام خفيف

– اللون الأصفر يقصد به ازدحام متوسط

– اللون الأحمر: يقصد به ازدحام مرتفع

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