للراغبين في الزيارة .. “توكلنا” يوضح آلية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين

07:59

«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً».. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر