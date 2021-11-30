للراغبين في الزيارة .. “توكلنا” يوضح آلية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين

تواصل – فريق التحرير:
أوضح تطبيق توكلنا آلية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين للراغبين في الزيارة وأداء العمرة.
وقال تطبيق توكلنا، إنه يمكن للقادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين من خلال التالي:
– اللون الأخضر: يقصد به ازدحام خفيف
– اللون الأصفر يقصد به ازدحام متوسط
– اللون الأحمر: يقصد به ازدحام مرتفع
#توكلنا: بإمكانك الآن معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين.#مكة_المكرمةpic.twitter.com/XxaJaZ73sh
— حساب إعلام مكة التطوعي (@mediamakkah)November 30, 2021