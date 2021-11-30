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أغرب ما فعله كويتي في جيرانه بعد رفضهم تزويجه ابنتهم (فيديو صادم)

أغرب ما فعله كويتي في جيرانه بعد رفضهم تزويجه ابنتهم (فيديو صادم)
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفوه بـ”الصادم” يوثق رد فعل كويتي يصدم جميع مركبات جيرانه المتوقفة أمام منزلهم بمركبته، ما تسبب في تلفيات كبيرة في المركبات.

وقال المغردون إنه أقدم على هذا الفعل بسبب رفض جيرانه تزويجه ابنتهم.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد أقدم مواطن في منطقة مبارك الكبير على صدم سيارات جيرانه عمدا بسبب رفض خطبة ابنتهم له، حيث أتلف جميع سياراتهم.

وقد اشتكى المتضررون عليه لدى المخفر، حيث تم تسجيل قضية إتلاف مال الغير بحقه، وجرى ضبطه من قبل المباحث وتبين أنه ضابط مسرح من مؤسسة عسكرية يحمل رتبة عالية.

 

 

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