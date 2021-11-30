«الجوازات»: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للمخالفين أو تركهم في العمل لحسابهم الخاص

تواصل – فريق التحرير:
حددت المديرية العامة للجوازات، العقوبات المقررة بحق المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
وتشمل هذه العقوبات:
1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال
2- الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات + التشهير
3- السجن للمدير المسؤول مدة تصل إلأى سنة مع الترحيل إن كان وافدا
عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.#وطن_بلا_مخالفpic.twitter.com/OehKJIw6qA
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)November 30, 2021