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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الجوازات»: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للمخالفين أو تركهم في العمل لحسابهم الخاص

«الجوازات»: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للمخالفين أو تركهم في العمل لحسابهم الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، العقوبات المقررة بحق المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
وتشمل هذه العقوبات:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

2- الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات + التشهير

3- السجن للمدير المسؤول مدة تصل إلأى سنة مع الترحيل إن كان وافدا

 

 

 

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