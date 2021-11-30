«الجوازات»: 3 عقوبات حال تشغيل المنشأة للمخالفين أو تركهم في العمل لحسابهم الخاص

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حددت المديرية العامة للجوازات، العقوبات المقررة بحق المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وتشمل هذه العقوبات:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

2- الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات + التشهير

3- السجن للمدير المسؤول مدة تصل إلأى سنة مع الترحيل إن كان وافدا