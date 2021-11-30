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تسبب في تشوهات للرضع و100 ألف حالة إجهاض.. رئيس سابق لشركة دواء يعتذر لضحاياه

تسبب في تشوهات للرضع و100 ألف حالة إجهاض.. رئيس سابق لشركة دواء يعتذر لضحاياه
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تواصل- فريق التحرير

لأول مرة، وجه الرئيس السابق للشركة المصنعة لعقار الثاليدومايد، اعتذاره للضحايا وعائلاتهم، وذلك بعد أن تسبب العقار في أكثر من 100 ألف حالة إجهاض ووفيات رضع وأطفال مولودين بأطراف متقزمة أو مفقودة.

وقالت التايمز البريطانية إن الرئيس السابق مايكل ويرتس البالغ من العمر 82 عاما ، أعرب عن أسفه نيابة عن أسرته.

وأضافت أن ذلك جاء في فعالية أقيمت عبر الإنترنت في يوم 27 نوفمبر الجاري، في إحياء للذكرى الستين لسحب العقار الذي يعالج الغثيان الصباحي لدى النساء الحوامل من السوق.

ونقلت عنه قوله : “بكل صراحة، ورسمياً أمام شهود، أعتذر عن جميع أشكال الضرر التي لحقت بعائلاتكم”.

وكان قد تمت تبرئة مسؤولي الشركة عام 1970 من نية ارتكاب أذى بدني والقتل غير العمد بعد محاكمة تبين بعدها أنها تعرضت لتدخل سياسي.

وكان هذا العقار يباع بدون وصفة طبية في بريطانيا من عام 1958 حتى 2 ديسمبر عام 1961.

وتضم بريطانيا 452 ضحية ممن ظلوا على قيد الحياة وولدوا بعيوب خلقية خطيرة.

يذكر أن صحيفة ” الصنداي” كانت قد شنت حملة لتحقيق العدالة للضحايا.

ونتج عن حملة أخرى شنتها الصحيفة تقديم منح حكومية لتلبية الاحتياجات الصحية للمستفيدين من عام 2010.

وقد ولد في ألمانيا وحدها، حوالي 5000 طفل بأذرع أو أرجل متقزمة أو مفقودة، وحوالي 10 آلاف ولدوا خارج ألمانيا.

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