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الأمير سطام يوجه رسالة لـ الصحفي الذي «أهان» ميشال عون

الأمير سطام يوجه رسالة لـ الصحفي الذي «أهان» ميشال عون
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تواصل- فريق التحرير:

وجه الأمير سطام بن خالد آل سعود، رسالة شكر واحترام إلى الكاتب والمغرد السعودي الذي تحدث عنه الرئيس اللبناني ميشال عون في مؤتمر أمس أذيع على قناة الجزيرة القطرية، واعتبر أن الصحفي السعودي أهانه ولم تتخذ المملكة إجراءات ضده، في محاولة لتبرير موقف جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني المسيئة للمملكة والتي تدعم مليشيا الحوثي.

وكتب الأمير سطام  بن خالد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” كل الشكر والاحترام للمغرد السعودي الذي قدم لوحة مشرفة في دفاعه عن الوطن وولاة الأمر ووقف جبلاً شامخاً أمام كل المؤمرات التي تحاك ضدنا حتى أصبح حديث العالم فنال احترام الأحباء وأغاظ الأعداء”.

وكان الأمير سطام بن خالد ، قد علق على تصريحات “عون”، مشيرًا إلى أنه ينطبق عليه المثل القائل “جاء يكحلها عماها”، لافتا إلى أنه لو كان الكلام حول إساءة من صحفي سعودي فإن عشرات الإعلاميين والوزراء اللبنانيين أساؤوا إلى المملكة.

وقال الأمير سطام :” تصريح غريب فهل الصحفي مسؤول متحدث باسم السعودية؟ هل تجاهل العشرات من الإعلاميين والوزراء اللبنانيين الذين أساءُوا للسعودية بل إن نصر الله المتحالف معه أساء مراراً وتكراراً للسعودية ودعا لسفك الدم السعودي في النهاية كلامه ينطبق عليه المثل الشعبي جا يكحلها عماها”.

 

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