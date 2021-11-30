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كتبها منذ 11 عاما..  دعوات متطرفة لحظر مدير تويتر الجديد بسبب تدوينة تعاطف فيها مع المسلمين

كتبها منذ 11 عاما..  دعوات متطرفة لحظر مدير تويتر الجديد بسبب تدوينة تعاطف فيها مع المسلمين
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تواصل- فريق التحرير

طالبت دعوات متطرفة بضرورة حظر مدير تويتر الجديد، بسبب تدوينة كتبها منذ 11 عاما.

وحول تفاصيل الواقعة فقد أصبح رئيس تويتر الجديد باراغ أغراوال، تحت الهجوم بعد “نبش” تغريدة كتبها قبل 11عاما اعتبروها عنصرية ضد البيض.

وكان باراغ أغراوال قد كتب: إذا لم يفرقوا بين المسلمين والمتطرفين فلماذا أفرّق بين البيض والعنصريين؟

ورغم تبريره أن تغريدته مجرد اقتباس إلا أن هذا لم يقنع البعض، حيث طالبوا بحظر حسابه لأنه خالف قوانين تويتر، بحسب زعمهم.

وكانت شركة تويتر قد أعلنت  أمس تعيين باراغ أغراوال مديراً تنفيذيا للشركة بعد استقالة جاك دورسي من منصبه.

وكان الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي قد قدّم استقالته ما أدى إلى ارتفاع سعر أسهم الشركة.

 

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