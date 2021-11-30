تطورات خطيرة.. اشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين السودان وإثيوبيا

تواصل- وكالات:

تجددت الإشتباكات المسلحة بين السودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بالمدفعية الثقيلة، في المنطقة الحدودية بين البلدين، بعد أيام قليلة من هجوم قوات ومليشيا إثيوبية على منطقة حدودية تابعة للسودان ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ونقل موقع “العين الإخبارية”، عن مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- أن الاشتباكات وقعت في منطقة بركة نورين بالقرب من الفشقة الصغرى على الحدود بين البلدين.

وكان الجيش السوداني أعلن، السبت الماضي، أن نظيره الإثيوبي ومليشيات موالية له، هاجموا منطقة الفشقة الحدودية، وهي منطقة زراعية محل نزاع بين البلدين.

وتعتبر منطقة “الفشقة” المتاخمة للحدود الإثيوبية أرضا يصرّ كلا الجانبين على الاحتفاظ بها أو خوض حرب من أجلها.

ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، يقول السودان إنها تقع داخل حدوده، وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” أن القوات السودانية تواجدت بالمنطقة لحماية مزارعين في أثناء موسم حصاد.