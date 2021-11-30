الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عشرات الإصابات.. «أوميكرون» يجتاح دولة الاحتلال

عشرات الإصابات.. «أوميكرون» يجتاح دولة الاحتلال
0

تواصل- وكالات:

اجتاح المتحور الجديد “أوميكرون” دولة الاحتلال، حيث كشفت وسائل إعلام داخلية برصد 34 إصابة بالمتحور الجديد.

وفي وقت سابق اليوم قالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة شارون إلروعي برايس إن تعقب “الشاباك” للهواتف المحمولة للمصابين بفيروس أوميكرون ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد.

ونوهت أنه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد أربعين حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ”أوميكرون” عتبة معينة وأصبح هناك تفش جماعي للفيروس فلن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية الشاباك الالكترونية.

مواد ذات صلة

الكويت لمواطنيها: لا سفر إلا للضرورة

الكويت لمواطنيها: لا سفر إلا للضرورة

دولة آسيوية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور «أوميكرون»

دولة آسيوية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور «أوميكرون»

فرنسا تُرسل تعزيزات أمنية وتمدد حظر تجول في الكاريبي.. ماذا يجري؟

فرنسا تُرسل تعزيزات أمنية وتمدد حظر تجول في الكاريبي.. ماذا يجري؟

شركة أدوية تستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد «أوميكرون»

شركة أدوية تستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد «أوميكرون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>