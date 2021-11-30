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خلال ساعات.. موجة غبار تجتاح الجوف والحدود الشمالية

خلال ساعات.. موجة غبار تجتاح الجوف والحدود الشمالية
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تواصل – فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس، احتمالية تشكل موجة من الغبار تؤثر بشكل مُباشر على الجوف والحدود الشمالية مساء يوم غد الأربعاء بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وموجة غبار، ويُتوقع تأثيرها على المنطقة كنتيجة لتأثر القطاع الشمالي من المملكة بأطراف منخفض جوي سيؤثر على منطقة بلاد الشام، يدفع برياح غربية نشطة إلى قوية السرعة تعمل على اثارة الأتربة والغبار وتندني لمدى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أيضا أن تصل سرعة الرياح ظهر الأربعاء على شمال منطقة الجوف 60 كلم/ساعة وبالتالي يكون الطقس مغبر بشدة متفاوتة قبل ان تنتقل موجة الغبار شرقاً نحو الحدود الشمالية، وفقا لـ”طقس العرب”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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