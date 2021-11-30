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دراسة فريدة من نوعها.. انهيار العلاقات الزوجية بين طيور القطرس لهذا السبب

دراسة فريدة من نوعها.. انهيار العلاقات الزوجية بين طيور القطرس لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أعدتها الجمعية الملكية، أن أزمة المناخ أدت إلى ارتفاع الاضطراب وانتهاء علاقات التزاوج بين طيور القطرس والتي يعيش معظمها في نصف الكرة الجنوبي.

وتوصل الباحثون في الدراسة أن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد يكون السبب في ذلك. ولفتت الدراسة إلى أن المياه الأكثر دفئًا تجبر طيور القطرس على السفر لمسافات أطول بحثًا عن الطعام مما يجعلها أكثر توتراً ويؤدي ذلك إلى انهيار العلاقات ومن ثم الانفصال.

وجرت العادة، أن تكون حالات الطلاق لدى هذه الطيور شبه معدودة، وكان حوالي 1 إلى 3٪ فقط من الأزواج يقررون الانفصال بعد أن يقرر أحد الشركاء السفر بعيدا بحثًا عن مراعي رومانسية وأكثر اخضرارًا.

إلا أن الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة المياه في السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع هذا المتوسط إلى ما يصل 8٪.

وتناولت الدراسة مجموعة من الطيور، تصل إلى 15500 زوج متكاثر في جزر فوكلاند (تبعد 480 كم عن الشواطئ الأرجنتينية الجنوبية)، على مدى 15 عامًا.

يذكر أن طيور القطرس التي تعيش أكثر من خمسين عاما، تعد من أكثر الحيوانات أحادية الزواج على الإطلاق، إذ تختار هذه الطيور شريك حياتها بعناية فائقة، وقد يستغرق هذا الأمر أكثر من 10 سنوات، لكن في حالات استثنائية جدا، يقرر أحد الشركاء الطير لمسافات بعيدة والبحث عن شريك آخر.

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