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الكويت لمواطنيها: لا سفر إلا للضرورة

الكويت لمواطنيها: لا سفر إلا للضرورة
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تواصل-فريق التحرير :

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمنع تسلل المتحور الجديد “أوميكرون” إلى البلاد والحفاظ على ما وصلت إليه من مرحلة آمنة في مواجهة “كورونا”، دعت الكويت مواطنيها، إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى.
وفي بيان لوزارة الخارجية الكويتية، أهابت بالمواطنين الكويتيين تجنّب السفر إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للإجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحوّرة الجديدة لفايروس كورونا “أوميكرون”.
كما أهابت الوزارة المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم للسفر في الوقت الراهن إلى الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها وبالإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فايروس كورونا ومتحوراته.
ودعت الوزارة المواطنين للتواصل مع البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت للرد على استفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة.

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