بعد إعلان نتائج الأهلية.. شرط مهم للحصول على دعم «حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية أن يكون الآيبان البنكي مرتبط باسم المستفيد حتى يمكنه الاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب العناية بالمستفيدين على مواطنة استفسرت بشأن مدى إمكانية تغيير حساب البنك من حساب زوجها إلى حسابها.

ورد برنامج حساب البرنامج بقوله “حياك الله ، لابد أن يكون الآيبان البنكي مرتبط باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)”.؟

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021).

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa