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بتداولات 10.5 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 10761 نقطة

بتداولات 10.5 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 10761 نقطة
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تواصل – واس

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 48.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 289 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وريدان، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وأسمنت القصيم، وجرير، والمتقدمة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 194.83 نقطة ليقفل عند مستوى 22.526.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 860 ألف سهم تقاسمتها 2864 صفقة.

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