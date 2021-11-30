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«الأرصاد» تتوقع: انخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق بدءاً من الجمعة

«الأرصاد» تتوقع: انخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق بدءاً من الجمعة
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سيكون هناك – بمشيئة الله – انخفاض في درجات الحرارة على المملكة.

وأضاف العقيل، لقناة “الإخبارية” أن أقل المدن التي ستسجل درجات حرارة منخفضة، هي منطقة حائل خاصة المناطق الشمالية منها، ومنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح العقيل أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في هذه المناطق، خاصة يومي الجمعة والسبت، حيث ستنخفض ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية، قد تكون 6 درجات داخل المدينة، وخارج المدينة درجتان مئويتان، مشيرًا إلى أن الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة سيكون أقل من المسجلة فعليًا، وربما تصل إلى الصفر أو أقل.

وأوضح أن يوم الجمعة من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمنطقة الرياض، تشمل العاصمة و القصيم والرياض، والشرقية، حيث تصل درجة الحرارة ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت، لتكون الصغرى ما بين 4 درجات مئوية خارج المدن، و7 درجات بحدود العاصمة الرياض.

وأضاف أنه مع هذه الحالة الجوية، يكون الإحساس الحقيقي بدرجات الحرارة أقل من المسجلة فعليًا، بالإضافة إلى هبوب رياح الشمال الباردة، والعواصف الرملية متوقعة، وانخفاض مستوى الرؤية، خاصة خارج المدن، مع عدم استبعاد عواصف رملية على القطاع الشرقي والأوسط من المملكة.

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