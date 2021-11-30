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النيران تتمدد بسرعة.. حريق ضخم في جبل لبنان والجيش يتدخل (صور)

النيران تتمدد بسرعة.. حريق ضخم في جبل لبنان والجيش يتدخل (صور)
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تواصل – وكالات:

شهدت منطقة بشامون بجبل لبنان، اليوم، اندلاع حريقًا كبيرًا، وتمددت النيران بسرعة، مما استدعى انتشار الجيش والدفاع المدني في محاولتهم لإخمادها.

وقال المدير العام للدفاع المدني، ريمون خطار: إن سرعة الرياح تمنع السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن الظروف مؤاتية لانتشار الحرائق، وفق “روسيا اليوم”.

وناشد فوج إطفاء بيروت كل من لديه القدرة في محيط المنطقة سرعة تزويد آليات الإطفاء بالمياه، كما جرى استقدام تعزيزات من مراكز في بيروت والمتن والمناطق المجاورة، للسيطرة على النيران، ومحاولة منع امتدادها إلى المساحات المجاورة.

فيما طلبت المدارس في المنطقة من الأهالي أخذ أولادهم بسبب الدخان ورائحة الحريق، وسط تخوف السلطات والأهالي من وصول نيران الحريق إلى خطوط الكهرباء والمباني.

 

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