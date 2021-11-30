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توجيه عاجل من «النيابة» بشأن واقعة اعتداء مواطن ومقيم على مجموعة وافدين بحفر الباطن

توجيه عاجل من «النيابة» بشأن واقعة اعتداء مواطن ومقيم على مجموعة وافدين بحفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مواطن ومقيم بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.

وأشار إلى أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي ترتكب بحقهم، ومن بينها “نظام مكافحة الاتجار بالإشخاص” والذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الاشخاص من اجل العمل او الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.

وأكد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.

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