الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للرجال والنساء، للعمل في جدة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية:

الوظائف:

1- مساعد ترفيه ثاني.

– شهادة دبلوم التربية البدنية.

– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.

2- مساعد ترفيه ثالث.

– شهادة دبلوم التربية البدنية.

– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.

3- مراقب ثاني خدمات التغذية.

– يفضل درجة البكالوريوس في (الصحة العامة، التغذية، علوم الغذاء)، أو تخصص معادل.

– خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة (1) في خدمة الطعام مع معرفة قوية بفحص خدمة الأغذية ومعايير سلامة الأغذية.

موعد التقديم:-

-التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع جامعة الملك سعود:-

1- مساعد ترفيه ثاني:اضغط هنا

2- مساعد ترفيه ثالث:اضغط هنا

3- مراقب ثاني خدمات التغذية:اضغط هنا

مواد ذات صلة

التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء.. مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء.. مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

«أوقاف الراجحي» تعلن توفر وظائف في ثلاث مدن

«أوقاف الراجحي» تعلن توفر وظائف في ثلاث مدن

براتب 6 آلاف ريال.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

براتب 6 آلاف ريال.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

«الحج والعمرة» تدعو 473 متقدماً على وظائفها للمقابلات الشخصية

«الحج والعمرة» تدعو 473 متقدماً على وظائفها للمقابلات الشخصية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>