مُخبأة في شحنة «مكرونة».. دولة عربية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قبل تصديرها للمملكة

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات المختصة في سوريا، ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانت مخبأة ضمن شحنة مواد غذائية، كانت في طريقها للتصدير، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

وأوضحت أنه من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، تم إيقاف سيارة شاحنة نوع “انترا” بريف دمشق وبتفتيشها تبين أنها تحمل أكياسا من الحبوب المخدرة من نوع “كبتاجون” ضمن شحنة مكرونة كانت معدة للتصدير إلى المملكة، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت أنه المهربين قاموا برش مادة الفلفل على المواد لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة، مؤكدًا أنه تمت مصادرة المواد، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.