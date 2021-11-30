تنويه مهم من «الجوازات» لمواطني مجلس التعاون والزائرين للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنويهاً مهماً لمواطني مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة بشأن الاستعلام عن رقم الحدود.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “تويتر” أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

يأتي ذلك ضمن التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجوازات وقطاعات الوزارة الأخرى للمستفيدين، وتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقارّها.ر”.